SP: Trilha da Cachoeira Escondida é reaberta a visitação em Paranapiacaba

A Trilha da Cachoeira Escondida, um dos pontos turísticos de Paranapiacaba, na Região Metropolitana da capital, será reaberta a visitação. Segundo a Prefeitura de Santo André, os aventureiros precisam agendar a ida ao local com antecedência, sendo que as visitas ocorrerão de terça a sexta-feira, a partir das 9h, com retorno até 15h30, com acompanhamento de monitores ambientais.

A trilha se inicia no Parque Nascentes e termina no Parque Estadual da Serra do Mar, no município de Santos. São aproximadamente 4 km de extensão, percorrendo a floresta preservada em meio à Mata Atlântica.

“O local é um dos preferidos dos turistas. É uma bela e pequena cachoeira que fica incrustada nos desníveis das escarpas da Serra do Mar. Depois de uma agradável caminhada, rodeada de belas árvores da nossa rica flora local, chega-se a uma refrescante queda d´água, onde se pode recompor as energias e descansar para o retorno. Essa caminhada proporcionará uma vista privilegiada da escassa Mata Atlântica remanescente do Estado de São Paulo, e um contato diferenciado com a natureza”, destaca o secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fabio Picarelli.

O acesso era utilizado pelos antigos carvoeiros como escoamento de lenha para as caldeiras das máquinas a vapor da ferrovia e das casas da São Paulo Railway, a primeira ferrovia do Estado de São Paulo.

Os agendamentos devem ser feitos pelos telefones (11) 4439-1323 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30) e (11) 4439-0321 (aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h).