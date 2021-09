Mais uma adolescente é apreendida suspeita por morte de garota em GO; número de detidos chega a 4

Mais uma adolescente foi apreendida suspeita de envolvimento na morte da jovem Ariane de Oliveira, de 18 anos, em Goiânia, Goiás. O corpo da vítima foi encontrado em um bairro nobre após ficar seis dias desaparecida. Agora, chega a quatro o número de detidos pelo homicídio.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente apreendida por último tem 16 anos. Em depoimento, ela confessou que estava no veículo no momento da morte de Ariane, embora negue ter atuado diretamente na execução da vítima.



Mesmo assim, ela foi ouvida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), especializada que tomará as providências legais relativas à apreensão e encaminhamento do caso ao Poder Judiciário para medidas socioeducativas cabíveis.

Além da menor, Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, Jeferson Cavalcante Rodrigues, de 22, e Enzo Jacomini Carneiro Matos, de 18, foram presos na última quarta-feira (15). Segundo a investigação, o trio planejou o crime um dia antes de cometê-lo e o assassinato aconteceu porque Raíssa acreditava ser psicopata e queria entender como se sentiria após matar uma pessoa.

Até onde se sabe, o trio se organizou para cometer o crime dentro de um carro. Uma lista com três possíveis vítimas foi montada, e a escolha por Ariane se deu pelo fato de ela ser pequena e, consequentemente, mais fácil de segurar caso houvesse resistência.

A emboscada

Os amigos chamaram a vítima para lanchar e a buscaram em casa. No trajeto, colocaram uma música sobre homicídio e, em um determinado momento, o motorista estalou os dedos, sinal para que Ariane fosse executada. Além de asfixiada, a vítima recebeu golpes de faca.

O veículo que foi buscar Ariane no local combinado para o que era para ser um passeio já estava forrado com saco de lixo no porta malas.

A garota desapareceu no dia 24 de agosto. Seu corpo foi encontrado em uma mata seis dias depois.