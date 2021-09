Incêndio atinge prédio do DHPP no Centro de São Paulo

Um incêndio atingiu o prédio do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), da Polícia Civil, no centro de São Paulo, na noite desta nesta segunda-feira (dia 20). Ninguém ficou ferido.

O fogo teria começado no primeiro andar e queimado papéis em uma área de descarte de lixo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado enviou cinco viaturas para atuar no chamado. O edifício foi evacuado, e as chamas controladas.

Segundo as equipes que trabalharam no incêndio, não houve danos à estrutura do prédio.