Estudante universitária é encontrada morta na Bahia; três são presos suspeitos do feminicídio

A estudante universitária Sashira Camilly Cunha Silva, de 19 anos, foi encontrada morta nesta quinta-feira (16) no município de Planalto, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, três pessoas foram presas suspeitas pelo crime, incluindo o ex-namorado da vítima.

De acordo com a investigação, Sashira estava desaparecida há alguns dias e era procurada por familiares. No entanto, na madrugada desta quinta-feira, o ex-namorado da jovem compareceu à sede da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), acompanhado por uma advogada, e disse que esfaqueou a vítima, mas não conseguiu terminar a execução. Assim, teve ajuda de outras duas pessoas.



Durante a manhã, uma equipe da Deam foi até a casa dos demais suspeitos de envolvimento no caso, em Vitória da Conquista, e acabaram encontrando o corpo da jovem no local indicado por eles, na cidade de Planalto.

Ainda segundo a polícia, o caso foi registrado como feminicídio. Os três presos seguem sob custódia, à disposição da Justiça.



Sashira cursava Engenharia Civil na Faculdade Independente do Nordeste (Fainor). Nesta quinta-feira, a instituição divulgou uma nota lamentando a morte da universitária.

“É com imenso pesar que a FAINOR informa o falecimento da estudante do curso de Engenharia Civil da Faculdade, Sashira Camilly Cunha Silva. Toda a comunidade FAINOR se solidariza com a família e amigos de Sashira, neste momento de dor e luto”, diz o texto.