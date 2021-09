Homem embriagado é preso por transportar a filha de 3 anos dentro de mala, no Maranhão

Um homem foi preso em flagrante por transportar a própria filha, de 3 anos, dentro de uma mala de viagem, em Bacabal, no interior do Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, ele estava embriagado e tentava fugir após discutir com a mãe da criança. Ele vai responder pelo crime de maus-tratos, previsto no Código Penal, e por submeter a criança a constrangimento, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A prisão do homem ocorreu no último dia 8 de setembro, mas o caso só foi divulgado nesta quinta-feira (16). Segundo a polícia, o flagrante ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima. O homem foi localizado caminhando em uma via pública, bêbado, levando a menina dentro da mala.



Ainda de acordo com a polícia, o homem e sua família moram na cidade de Crato, no Ceará, e estavam passeando em Bacabal na casa de parentes. Houve uma discussão entre ele e a mãe da menina e ele decidiu voltar para casa, levando a filha junto, sem que a esposa soubesse.

Após ser preso, o homem foi levado a conduzido à 16ª Delegacia Regional de Bacabal e, em seguida, para a unidade prisional da cidade. Já a criança foi entregue para a mãe.