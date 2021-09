Comerciante é morto a tiros por cliente em bar no interior de São Paulo

Um comerciante foi morto a tiros por um cliente em um bar em Campinas, no interior de São Paulo, na noite do último domingo (dia 12).

Segundo testemunhas, um homem de 56 anos chegou ao local alterado, pediu uma bebida, mas teve o pedido negado pelo dono do estabelecimento. Diante disso, o suspeito sacou uma arma e atirou contra a vítima, de 47 anos.

Leia também:

Procon-SP notifica Shopee por autenticidade e origem de produtos

Cate oferece mais de 800 vagas de emprego; confira

Polícia Civil de São Paulo alerta sobre os cuidados para não cair no golpe do amor

O autor dos disparos tentou fugir, mas foi contido por outros clientes do bar. Sua arma acabou caindo no chão, outra pessoa a pegou e atirou três vezes contra a cabeça do suspeito. O homem foi socorrido em estado grave.

Dois clientes, de 28 e 35 anos, também acabaram baleados, no braço e no ombro.