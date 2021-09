Cate oferece mais de 800 vagas de emprego; confira

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) está com 800 vagas disponíveis nesta semana nas áreas de comércio, serviços e construção civil. As inscrições devem ser feitas pelo site até quarta-feira (dia 15), às 18h.

O processo seletivo desta semana oferece 150 vagas para vendedor porta a porta, com salário no valor de R$ 1.200. As oportunidades são voltadas para candidatos com ensino fundamental completo, sem exigência de experiência anterior.

Estão disponíveis ainda 150 vagas para consultor de vendas, destinadas a candidatos com ensino fundamental completo e sem experiência prévia na área. O salário é de R$ 1.200.

Também na área de vendas, sem necessidade de experiência, são ofertadas 100 vagas para vendedores externos com ensino fundamental completo. O salário é no valor de R$ 1.200.

Para operador de caixa estão disponíveis 12 vagas com exigência de ensino médio completo e experiência de seis meses na área, comprovada em carteira. As oportunidades contam com salário de R$ 1.603.

Para operador de telemarketing, o processo seletivo conta com 20 vagas de estágio na área, destinadas a alunos do ensino médio. As oportunidades contam com salário fixo de R$ 700, além de comissão sobre vendas.

Foram disponibilizadas ainda vagas para auxiliar administrativo, serralheiro, costureira, operador de acabamento, auxiliar de limpeza, eletricista de instalações, mecânico, ajudante de confecção, entre outras.

PCDs

Nesta semana, o público com deficiência encontra mais de 50 oportunidades na área de atendimento em lanchonete. As oportunidades são voltadas para pessoas com ensino médio incompleto ou completo, sendo necessária experiência mínima de seis meses na área, sem necessidade de comprovação. Os salários variam entre R$ 1.050 e R$ 1.100.



São ofertadas também 60 postos para teleatendente de emergência com salário no valor de R$ 1.578. As vagas exigem ensino médio completo, sem experiência.