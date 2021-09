Lotofácil da Independência paga prêmio histórico de R$ 150 milhões; veja os números

A Lotofácil da Independência paga neste sábado (11) o prêmio histórico de R$ 150 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Veja os números sorteados:

01 – 02 – 03 – 05 – 06

09 – 12 – 13 – 15 – 17

21 – 22 – 23 – 24 – 25

Esta foi a 10ª edição do concurso especial, que oferece o maior prêmio da história da modalidade. A diferença dos demais concursos é que, na Lotofácil da Independência, não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Com esse dinheiro todo, o apostador que levar essa bolada para casa pode escolher como investir e ter acesso a um padrão de vida reservado a poucos mortais.Para ter uma ideia do montante desse dinheiro, daria para comprar 250 apartamentos com valor médio de R$ 600 mil.

Se preferir descansar, um cruzeiro ao redor do mundo, com todos os luxos e mordomias, custa cerca de R$ 70 mil. Com esse dinheiro todo, daria para fazer 2.143 viagens ao redor do mundo. Levando em conta que cada cruzeiro demora cerca de dois meses, daria para ficar viajando de navio e tomando sol nas principais praias do mundo por quase 360 anos!

No ano passado, a Lotofácil da Independência pagou R$ 124,9 milhões, maior premiação da modalidade até então, que foi dividida entre 50 apostas, de 14 estados diferentes.



Mega-Sena

A Mega-Sena deste sábado está acumulada e pode pagar prêmio de R$ 46 milhões. Veja os números desta noite:



04 – 29 – 30 – 38 – 43 – 57



No último sorteio, realizado na quarta-feira (8), quarenta e cinco apostadores chegaram bem perto e por muito pouco não botaram as mãos no prêmio.

Eles acertaram 5 das seis dezenas sorteadas e por isso levarão para casa R$ 62.896,47 cada um. Outras 4.411 apostas acertaram a quadra e ganharam prêmios individuais de R$ 916,65.

Clique aqui para ver os números da última quarta-feira

Para concorrer ao prêmio milionário da Mega-Sena deste sábado, o apostador teve que fazer a aposta até as 19h nas casas lotéricas credenciadas em todo país. O volante simples, com 6 números, custa R$ 4,50.

Quina

Nenhum apostador acertou a faixa principal do concurso 5654 da Quina, que foi sorteado na noite de sexta-feira (10). Com isso, o prêmio para este sábado está acumulado em R$ 1,5 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.



Veja os números deste sábado:



01 – 28 – 31 – 68 – 78



No total, na sexta, 36 apostadores marcaram a quadra e levaram, cada, prêmio de R$ 11.377,27. Outros 2.802 fizeram três pontos e ganharam R$ 219,81, cada.

Clique aqui para ver os números de sexta-feira

Dupla-Sena

O concurso 2272 da Dupla Sena pode pagar prêmio de R$ 3,7 milhões no primeiro sorteio deste sábado. Já no segundo, o valor é de R$ 75 mil.



Veja os números:



1º sorteio: 14 – 15 – 28 – 33 – 44 – 46

2º sorteio: 03 – 04 – 07 – 09 – 31 – 46

No último sorteio, realizado na quinta-feira (9), ninguém acertou o primeiro sorteio. Já 19 apostas fizeram a quina e ganharam R$ 4.423,96 cada. Outros 900 sortudos fizeram 4 pontos e levaram R$ 106,73.

No segundo sorteio, também não houve ganhadores na faixa principal. Outros 11 marcaram cinco pontos e ganharam, cada, R$ 6.877,25. Além disso, 1.076 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 89,27.