Apostou na Quina? Confira as dezenas premiadas desta sexta-feira

A Quina, concurso 5654, sorteou na noite desta sexta-feira (dia 10) prêmio estimado em R$ 700 mil. Pode levar a quantia quem acertas as cinco dezenas.

São elas:

30 – 40 – 42 – 68 – 70

Um apostador da cidade de Dom Expedito Lopes, no Piauí, levou sozinho o prêmio de R$ 7.662.827,76 que a Quina sorteou na quinta-feira (dia 9).

O sorteio da loteria pagou ainda R$ 7.030,20 para 98 apostadores que acertaram quatro números (a quadra) e R$ 149,24 para 6.942 apostas que acertaram três dezenas (o terno).

Lotomania

Ainda nesta noite rolou o concurso 2212 da Lotomania, com prêmio máximo avaliado em R$ 1,4 milhão. Para tentar levar essa bolada para casa é preciso acertar as 20 dezenas.

Veja o resultado:

04 – 05 – 23 – 30 – 48

58 – 60 – 61 – 62 – 63

64 – 76 – 82 – 83 – 84

85 – 86 – 89 – 92 – 98

Na quarta-feira passada (dia 8), ninguém marcou a totalidade dos pontos e, por isso, a loteria acumulou para hoje.

Três pessoas, entretanto, fizeram 19 acertos e levaram R$ 64.172,92 cada.

Outras 43 marcaram 18 dezenas corretamente e ganharam R$ 2.798,24.

Lotofácil da Independência

A Lotofácil da Independência será sorteada no sábado (dia 11). Para esse ano, o prêmio estimado para quem acertar as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal chega a R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios das loterias da Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Isso quer dizer que o prêmio será pago no dia 11 de qualquer maneira. Se ninguém acertar as 15 dezenas, vai para quem acertar 14, e assim por diante.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h do dia 11 de setembro. A aposta simples custa R$ 2,50.

O apostador, se quiser, pode optar por dar uma mãozinha para a sorte e preencher mais de 15 números no volante. Pode-se optar por até 20 números no volante, mas o preço da aposta sobe de R$ 2,50 para 38.760,00.

Entenda como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.