Santana de Parnaíba recebe inscrições de concurso com 33 vagas com salários que chegam a R$ 12 mil

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, em São Paulo, recebe inscrições do concurso público que preencherá 33 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.266,73 a R$ R$ 12.378,27. Os candidatos devem fazer a inscrição pela internet até a próxima segunda-feira (13).

Segundo o edital, pessoas alfabetizadas, mas que não concluíram o ensino fundamental, podem concorrer a 10 vagas para o cargo de agente de serviços de alimentação, que tem salário de R$ 1.266,73. Para o mesmo público está disponível uma vaga de coveiro, que tem remuneração de R$ 1.520,07.



Já para o nível fundamental completo, o concurso tem cinco vagas para motorista com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D, com salário de R$ 1.389,37. Já para quem tem curso técnico, são cinco vagas para os postos de técnico de enfermagem e cadastro reserva para técnico em prótese odontológica. Os respectivos vencimentos são de R$ 2.209,35 e R$ 2.082,68.

No níves superior, estão disponíveis vagas para enfermeiro (cadastro reserva), fonoaudiólogo (cadastro reserva), médico nas especialidades de acupunturista (1 vaga), cardiologista (cadastro reserva), cirurgião geral (1 vaga), clínica médica (1 vaga), colposcopista (cadastro reserva), dermatologista (1 vaga), gastroenterologista (cadastro reserva), ginecologista obstetra (1 vaga), hematologista (cadastro reserva), infectologista (cadastro reserva), neurologista (cadastro reserva), neuropediatra (1 vaga), oftalmologista (1 vaga), ortopedista (cadastro reserva), pneumologista (cadastro reserva), psiquiatra (3 vagas), psiquiatra infantil (cadastro reserva) e urologista (cadastro reserva) e médico plantonista nas especialidades de cirurgião geral (cadastro reserva) e urgência e emergência (2vagas). As remunerações chegam a R$ R$ 12.378,27.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Mais, que é o organizador do certame. As taxas variam de R$ 39 a R$ 66, de acordo com o cargo pleiteado.

Todos os candidatos serão avaliados por provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, previtas para o dia 17 de outubro.

