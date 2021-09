Covid-19: primeira dose da vacina será aplicada apenas nas UBSs

A Prefeitura de São Paulo anunciou que nesta sexta-feira apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas estarão imunizado a população com a primeira dose da vacina contra covid-19.

Quem for tomar a segunda dose ou idosos com dose adicional pode optar pelos postos de saúde, megapostos ou os drive-thrus espalhados pela cidade.

Nesta sexta-feira, a Capital continua a campanha de imunização de adolescentes entre 12 e 14 anos com a primeira dose do imunizante. Os jovens devem vir acompanhados dos pais ou responsáveis, ou ainda de adultos com declaração autorizada pelos país.

Fim de Semana

Neste sábado, apenas as AMAs/UBSs Integradas estarão atendendo o público para vacinação, das 7h às 19h.

Já no domingo, a vacinação prossegue em São Paulo mas Farmácias parceiras e Megapostos (confira aqui) e nos parques da cidade, que atenderão das 8h às 17h. Veja:

Centro Esportivo Esportes Radicais, no centro

Parque do Guarapiranga, na zona sul

Parque do Carmo, na zona leste

Parque Vila Lobos, na zona oeste

Parque Recreativo CERET e Parque da Independência, na região sudeste

Parque da Juventude, na zona norte

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Quem for tomar a primeira dose da vacina da covid não deve esquecer de levar comprovante de residência da cidade de São Paulo, CIC ou outro documento e o cartão do SUS. Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros será necessário documentos que comprovem parentesco.

Filômetro

O site De Olho na Fila, da Prefeitura de São Paulo, permite que a população acompanhe a vacinação nos postos de São Paulo, consulte quais postos estão em operação e a vacina que possuem em estoque. Com ele, é possível escolher o melhor momento para se dirigir aos postos de vacinação.

Os agentes de saúde também solicitam que os candidatos à vacinação preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento e diminuir as filas nas unidades que estão imunizando a população.