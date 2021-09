Diretor de bateria da Gaviões da Fiel é acusado de agredir ex-mulher; veja vídeo

O diretor de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, Claudimir Antonio Teixeira, foi acusado de agredir a ex-mulher, a empreendedora Mayara Duarte Calderone, na frente dos filhos no último dia 29.

Imagens da violência foram feitas por vizinhos e divulgadas nas redes sociais pela própria vítima.

A empreendedora contou que os filhos do casal voltavam da casa do pai quando as agressões aconteceram. Contra o diretor de bateria já havia uma medida protetiva há mais de três anos.

“São anos de ameaças, medos e processos para tentar me defender por optar em não querer mais continuar um casamento de 13 anos, com uma pessoa que eu achava que conhecia”, escreveu.

Em nota, a escola de samba Gaviões da Fiel confirmou que Teixeira foi afastado temporariamente das atividades após o ocorrido.

À TV Globo, o diretor de bateria disse que a discussão teria começado por parte de Mayara e que vai provar na Justiça que é inocente.

O caso está sendo investigado no 8º Distrito Policial de Osasco.