SP: Homem é preso por maus-tratos a cachorra

Um homem de 55 anos foi preso acusado de maus-tratos contra uma cachorra em Capão Bonito, na região de Itapetininga, em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o flagrante ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial, já que ele é investigado por receptação de objetos furtados. No local, os policiais encontraram o animal muito magro, sem comida e água.

A prisão ocorreu na quarta-feira (8). Os agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram até a residência do acusado para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário por conta de uma investigação de receptação.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram a cachorra em péssimo estado de saúde, desnutrida, cheia de pulgas e com sinais de maus-tratos, além de estar em um local totalmente inadequado, sem água e comida. Ela foi medicada e permaneceu aos cuidados de uma associação local.

Além do animal, os agentes localizaram diversas ferramentas, mochilas, skate e calçados infantis, celulares, modem, aparelhos conversores de canais, um rolo de fiação elétrica, além de botijões de gás pequenos acoplados a lampião e fogadeiro.

Os materiais apreendidos são de origem duvidosa e, aparentemente, podem estar relacionados com uma série de furtos ocorridos na cidade. O homem responsável pelo local foi preso em flagrante por praticar ato de abuso a animais e segue como alvo da investigação de receptação.