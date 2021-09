Apostador do Piauí leva prêmio da Quina

Um apostador da cidade de Dom Expedito Lopes, no Piauí, levou sozinho o prêmio de R$ 7.662.827,76 que a Quina sorteou nesta quinta-feira.

O sorteio da loteria pagou ainda R$ 7.030,20 para 98 apostadores que acertaram quatro números e R$ 149,24 para 6.942 apostas que acertaram o terno.

Clique para ver os números sorteados para a Quina desta quinta-feira.

A loteria retoma seu sorteio diário nesta sexta-feira com um prêmio estimado em R$ 700 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer, o apostador deve fazer sua aposta nas casas lotéricas credenciadas até 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

O sorteio é feito sempre após as 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente em seu site e nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

Super Sete sorteia R$ 1,1 milhão

O concurso 142 da Super Sete sorteia nesta sexta-feira um prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O último sorteio foi na quarta-feira passada, quando ninguém levou o prêmio principal, mas duas apostas acertaram seis pontos e ganharam R$ 12.487,95 cada uma.

Quarenta apostas acertaram 5 números no sorteio e cada uma delas levou R$ 891,99.

Veja os números sorteados para a Super Sete desta quarta-feira.

O sorteio desta sexta-feira será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, a partir das 20h.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país a partir das 19h. A aposta simples custa R$ 2,50.