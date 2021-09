VÍDEO: PM resgata onça pintada e dezenas de animais silvestres que eram mantidos em cativeiro, em Peruíbe

Um casal foi preso por manter uma onça pintada e outros animais silvestres em cativeiro, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, no imóvel também foram encontradas dezenas de cobras, jabutis, camundongos, ratos e patos. O homem admitiu que comercializava os bichos e foi multado em mais de R$ 1 milhão.

Um vídeo divulgado pela corporação mostra que a onça era mantida em um pequeno espaço, acorrentada, sem nenhuma condição de higiene e sem alimentação. Veja abaixo:

EM ANDAMENTO: Policiais Militares do 3º Batalhão de Polícia Ambiental prendem casal por tráfico de animais. DP sede de Peruíbe. pic.twitter.com/0YijnrbgBL — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) September 9, 2021

O flagrante ocorreu depois que uma mulher foi abordada durante uma fiscalização de trânsito na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Aviação, em Praia Grande, na manhã de quinta-feira (9). No carro em que ela estava, o Policiamento Rodoviário encontrou uma mala contendo 61 jabutis. Na ocasião, a mulher foi autuada por crime ambiental.

O caso foi registrado na delegacia da cidade que, verificando que se tratava de pessoa com indícios da prática de tráfico de animais, foi requisitado mandado de busca na casa da suspeita, que foi prontamente atendido pelo Poder Judiciário. Assim, na noite de quinta-feira os policiais da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) foram até a casa dela, no bairro Estancia São Jose, em Peruíbe.

Polícia Militar apreende cobras pítons, jabutis, onça-pintada e casal que realizava o tráfico termina preso. Veja em: https://t.co/uiQpvI5Xam pic.twitter.com/Nj0RrIfvPl — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) September 10, 2021

No local, os policiais localizaram a onça pintada, uma jiboia dentro de uma caixa e uma pyton dentro de uma mala velha, além de mais sete pytons espalhadas pelos cômodos, três filhotes de pato, cinco jabutis, 30 camundongos e 30 roedores, cinco marrecos, dois cães, um garnisé e dois pombos correios.

O marido da mulher admitiu realizar o comércio dos animais nativos e exóticos, obtendo vantagem pecuniária. Para resgate dos animais foi necessária uma força-tarefa composta pelos militares especializados, biólogos veterinários, policiais civis e técnicos científicos. Dois cães, duas pombas correio e um garnisé foram entregues à mãe do suspeito.

Cobras e jabutis também foram encontrados na casa de casal em Peruíbe

Os demais animais foram depositados a uma instituição local que é centro de referência no tratamento de animais abandonados ou que sofreram maus-tratos. Todos aparentavam estar estressados e malnutridos, além de estarem em condições precárias de alojamento, higiene, alimentação e acesso à água.

Foram elaborados Autos de Infrações Ambientais (AIAs), conforme resoluções da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima), com multas que somaram mais de R$ 1 milhão. Na área dos fatos também foram encontrados dois celulares, que foram apreendidos para perícia, e três crianças, que foram acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

O casal vai responder pelos crimes de maus-tratos aos animais, transporte de animais silvestres sem licença e por introduzir animais exóticos em território nacional.