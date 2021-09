Lotofácil da Independência: prazo para apostar está acabando

Se você ainda não garantiu sua participação no sorteio da Lotofácil da Independência é melhor correr, pois as casas lotéricas só recebem apostas até as 19h deste sábado (dia 11).

Exatamente às 20h do sábado a Caixa Econômica Federal inicia o sorteio do maior prêmio da história da Lotofácil, nada menos do que R$ 150 milhões.

Com esse dinheiro todo, o apostador que levar essa bolada para casa pode escolher como investir e ter acesso a um padrão de vida reservado a poucos mortais.

Para ter uma ideia do montante desse dinheiro, daria para comprar 250 apartamentos com valor médio de R$ 600 mil.

Se preferir descansar, um cruzeiro ao redor do mundo, com todos os luxos e mordomias, custa cerca de R$ 70 mil. Com esse dinheiro todo, daria para fazer 2.143 viagens ao redor do mundo. Levando em conta que cada cruzeiro demora cerca de dois meses, daria para ficar viajando de navio e tomando sol nas principais praias do mundo por quase 360 anos!

Foto: Reprodução

A aposta da Lotofácil da Independência custa o mesmo que a aposta da loteria comum, R$ 2,50, mas o apostador, se quiser, pode optar por dar uma mãozinha para a sorte e preencher mais de 15 números no volante. Pode-se optar por até 20 números no volante, mas o preço da aposta sobe de R$ 2,50 para 38.760,00.

E tem mais: Diferentemente dos demais sorteios das loterias da Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Isso quer dizer que o prêmio será pago no dia 11 de qualquer maneira. Se ninguém acertar as 15 dezenas, vai para quem acertar 14, e assim por diante.