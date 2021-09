Sete homens são presos suspeitos de fraudar o auxílio emergencial em Itanhaém, litoral de SP

Sete homens foram presos suspeitos de envolvimento em fraudes no auxílio emergencial, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, eles criavam Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) falsas e, com o uso dos documentos, recebiam os recursos irregularmente.

As prisões ocorreram na tarde de quarta-feira (8) em um imóvel localizado na Avenida Estados Unidos, no bairro Cibratel. Policiais da 6° Delegacia de Polícia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), descobriram durante as investigações que o grupo criminoso criava as CNHs falsas e, com ajuda de um chip de celular, conseguiam registro no cadastro nacional e aplicavam os golpes.



Com as informações, os policiais seguiram até o imóvel, onde localizaram os sete suspeitos. Eles foram flagrados em plena atividade, com computadores e matrizes usados na aplicação dos golpes, além dos chips utilizados na criação dos cadastros falsos.

Todos os detidos foram levados à unidade especializada , onde foram indiciados por associação criminosa e estelionato. Em seguida, foram encaminhados a um presídio.