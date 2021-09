Lotofácil da Independência: prêmio de R$ 150 milhões corre neste sábado

Os apostadores de plantão têm somente até 19h do próximo sábado (dia 11) para garantir a participação no mega-sorteio da Lotofácil da Independência, cujo prêmio pago a quem acertar as 15 dezenas sorteadas está estimado em R$ 150 milhões.

Esse é o maior prêmio pago na história da Lotofácil. Para se ter uma ideia da quantidade de dinheiro que esse prêmio representa, se apenas um apostador ganhasse essa bolada e resolvesse comprar tudo de imóvel, seria suficiente para obter cerca de 250 apartamentos com valor médio de R$ 600 mil.

Se fosse aplicado tudo na caderneta de poupança, cujos rendimentos estão longe de serem os mais atrativos do mercado, o sortudo ganhador embolsaria nada menos do que R$ 366,9 mil de juros, somente no primeiro mês.

Diferentemente dos demais sorteios das loterias da Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Isso quer dizer que o prêmio será pago no dia 11 de qualquer maneira. Se ninguém acertar as 15 dezenas, vai para quem acertar 14, e assim por diante.

O sorteio da loteria será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h do dia 11 de setembro (sábado). A aposta simples custa o mesmo que o sorteio regular, ou seja, R$ 2,50.

O apostador, se quiser, pode optar por dar uma mãozinha para a sorte e preencher mais de 15 números no volante. Pode-se optar por até 20 números no volante, mas o preço da aposta sobe de R$ 2,50 para 38.760,00.

A partir do próximo dia 13 de setembro, após a loteria especial, a Lotofácil retoma seus sorteios e prêmios diários.