Abertas inscrições de concurso público com 50 vagas para professores em Araçatuba, interior de SP

Estão abertas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Araçatuba, no interior de São Paulo, para preencher 50 vagas para o cargo de professor de educação básica I (PEB I). O salário é de R$ 2.547,67 para jornada semanal de trabalho de 30 horas. Os candidatos podem se inscrever pela internet até o dia 20 de setembro. A taxa é de R$ 50.

Segundo o edital, os interessados nas vagas precisam ter curso normal superior ou licenciatura plena em pedagogia, com habilitação para magistério nas séries iniciais do ensino fundamental ou habilitação em educação infantil. Do total de vagas, uma será destinada a pessoas com deficiência.



Além do salário, os selecionados vão receber vale-alimentação no valor de R$ 340, plano de saúde ambulatorial e plano odontológico.

Os candidatos farão uma prova objetiva, prevista para o dia 7 de novembro. Os locais de aplicação ainda serão divulgados pela organização do concurso. Os exames, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostos por 40 questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos e legislação.

Cronograma: