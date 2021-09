Super Sete pode pagar R$ 900 mil nesta segunda-feira; confira os números

A Super Sete, concurso 140, está acumulada e pode pagar R$ 900 mil para quem acertar a faixa principal desta segunda-feira (dia 6).

Veja a sequência premiada:

1 – 1 – 9 – 9 – 7 – 8 – 9

No último concurso, sorteado na sexta-feira (dia 3), ninguém acertou a faixa principal.

Já quatro pessoas fizeram seis acertos e levaram, cada uma, R$ 7.955,17.

Outros 55 sortudos marcaram cinco pontos e ganharam R$ 826,51.

Lotofácil da Independência

André Porto/Metro

Outro prêmio mega-milionário que será sorteado nos próximos dias é o da Lotofácil da Independência, no próximo dia 11 de setembro. Para esse ano, o prêmio estimado para quem acertar as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal chega a R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios das loterias da Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Isso quer dizer que o prêmio será pago no dia 11 de qualquer maneira. Se ninguém acertar as 15 dezenas, vai para quem acertar 14, e assim por diante.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h do dia 11 de setembro. A aposta simples custa R$ 2,50.

O apostador, se quiser, pode optar por dar uma mãozinha para a sorte e preencher mais de 15 números no volante. Pode-se optar por até 20 números no volante, mas o preço da aposta sobe de R$ 2,50 para 38.760,00.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.