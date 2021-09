Influenciadora digital é morta a facadas pelo marido em Valinhos, no interior de São Paulo

A influenciadora digital Bruna Quirino, de 38 anos, foi morta a facadas em Valinhos, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi o marido da vítima, que ainda tentou atacar a filha do casal e se matou em seguida.

O caso aconteceu na noite de domingo (5) em um condomínio no Bairro Ribeiro. De acordo com a polícia, o casal começou a discutir dentro de casa e a filha foi até a sala, onde eles estavam. Nesse momento, a jovem de 20 anos viu a mãe sendo esfaqueada pelo pai, Rodrigo Quirino, de 40 anos. O homem teria partido para cima da filha, que correu e conseguiu se trancar em um quarto.



Leia também:

Mesmo ferida, Bruna chegou a sair do apartamento e a pedir socorro, mas caiu em uma escadaria e morreu. O homem a seguiu e, na sequência, tirou a própria vida. A Guarda Civil Metropolitana foi até o local e já encontrou o corpo da mulher caído ao lado do marido.

Ainda segundo a Polícia Civil, a arma utilizada no crime foi apreendida, assim como dois celulares. Os objetos vão passar por perícia. A filha do casal, em choque, foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valinhos.

A ocorrência foi registrada como homicídio, suicídio e violência doméstica. O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Valinhos.

Redes sociais

No Instagram, Bruna tinha quase 25,4 mil seguidores. Ela costumava fazer postagens relacionadas a moda, beleza e cabelo. A mulher também trabalhava como professora de zumba em uma academia da cidade.

Horas antes de ser morta, ela chegou a fazer publicações mostrando que ia fazer gravações para seu canal no Youtube. Ela também costumava postar sobre a vida em família, inclusive com muitas participações do marido.