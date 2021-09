VÍDEO: Incêndio atinge sede do Tribunal de Justiça do Ceará

Um incêndio atingiu a sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), em Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 4h no almoxarifado. Não há informações sobre feridos. O vídeo abaixo mostra a intensidade das chamas:

O fogo atingiu os dois pavimentos do prédio mas, por medidas de segurança, todo o imóvel foi interditado para avaliar os danos estruturais. As causas do incêndio ainda são apuradas pela perícia.



Ainda segundo os bombeiros, por volta das 10h, as chamas já tinham sido controladas. No entanto, ainda era realizada a operação de rescaldo.

Os funcionários do TJ-CE que iriam cumprir expediente nesta segunda-feira foram orientados a voltar para casa. A presidente do órgão, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, está no local acompanhando o andamento com os bombeiros.