Irmãs são baleadas em baile funk no Rio de Janeiro; uma morre

Duas irmãs foram baleadas em um baile funk na Maré, no Rio de Janeiro, na manhã do último domingo (dia 5). Uma dela, Débora Adelino da Conceição, de 20 anos, morreu.

Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o namorado de Débora, de 19 anos. Há indícios, porém, de que ele teria sido morto por um traficante.

A irmã mais nova, de 16 anos, continua internada na Zona Norte da cidade em estado grave.

As irmãs e o rapaz estavam no show do cantor Felipe Ret. Testemunhas estão sendo ouvidas para tentar esclarecer o caso.