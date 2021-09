Recarga do Bilhete Único será suspensa na madrugada entre os dias 4 e 5 de setembro para atualização da rede

A SPTrans informou nesta quarta-feira (dia 1º) que a compra e recarga de créditos do Bilhete Único estarão suspensas entre 23h de sábado (dia 4) e 5h de domingo (dia 5). A medida é necessária para atualização da rede de bilhetagem eletrônica.

Dessa forma, os passageiros que vão utilizar o transporte público entre a noite de sábado e a manhã de domingo devem antecipar a compra e a recarga dos cartões Bilhete Único. Quem tentar fazer a compra de crédito, seja por aplicativo ou máquinas de auto atendimento, será informado quie o serviço está indisponível.

A medida não afetará a utilização dos cartões com carga nos validadores dos ônibus e estações do Metrô ou da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). No interior dos ônibus, o pagamento também pode ser feito com dinheiro.

Como fazer a recarga

A SPTrans oferece diferentes formas para fazer a recarga no Bilhete Único antes do horário da suspensão.

Confira abaixo:

Apps para celular



Confira quais são os aplicativos disponíveis aqui.

Máquinas de autoatendimento



As máquinas ficam instaladas nos terminais de ônibus e nas estações do Metrô, da CPTM e da Via Quatro. Nos terminais ainda é possível realizar recargas com a utilização de dinheiro e cartões de débito.



Loja virtual



A loja virtual é um serviço que permite que os passageiros adquiram créditos em seu cartão por meio do pagamento de boleto bancário.

Para conhecer este modelo, acesse o site.

SMS



Basta ligar para *32245 de qualquer celular, efetuar o cadastro, informar os números do cartão de crédito e do Bilhete Único e realizar a compra dos créditos.



Banco do Brasil

Os clientes do Banco do Brasil também podem efetuar a compra de créditos nos terminais de autoatendimento do banco ou por meio do aplicativo. Baixe o app aqui.



Facebook



A recarga pode ser feita por meio do assistente virtual do Bipay. Basta enviar uma mensagem pelo Messenger para a página Bipay.



Postos de atendimento

Confira a relação completa dos postos aqui. Vale lembrar que para comprar créditos não é necessário levar qualquer documento, para estar com o cartão.