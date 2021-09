Motorista é flagrado com cerca de R$ 500 mil em mala em rodovia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de R$ 500 mil em dinheiro com um motorista no fim da tarde da última terça-feira (dia 31) na rodovia Fernão Dias, no trecho de São Paulo. A quantia não tinha comprovação de origem e estava em uma mala. O homem foi levado à delegacia.

Por volta de 16h50, uma equipe da polícia deu ordem de parada ao condutor de um Honda Accord que trafegava sem placas de identificação pelo km 65 da estrada, em Mairiporã.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma mala com exatos R$ 499.950,00 em cédulas de dinheiro.

Segundo a polícia, o homem disse que estava levando o dinheiro para Mairiporã a pedido do patrão, que queria que o valor fosse entregue ao seu filho.

A ocorrência foi registrada para averiguação do crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores na Polícia Federal em São Paulo.