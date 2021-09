Confira o resultado da Quina desta terça-feira, que pode pagar R$ 5,6 milhões

Atualizada às 20h22

A Quina, concurso 5646, pode pagar R$ 5,6 milhões ao felizardo que acertar as cinco dezenas da noite desta terça-feira (dia 31).

São elas:

23 – 26 – 33 – 73 – 79

Ontem, ninguém levou o prêmio principal da Quina e, por isso, o montante acumulou para hoje.

Contudo, 186 apostadores acertaram a quadra (quatro dezenas) e cada um deles ganhou R$ 3.378,16.

A Quina pagou ainda R$ 165,70 para 5.702 apostadores que adivinharam apenas o terno (três dezenas).

Clique aqui para ver os números sorteados ontem para a Quina.

Lotomania

A Lotomania, concurso 2209, pode pagar R$ 2,1 milhões nesta noite. Para tentar abocanhar a quantia é preciso acertar as 20 dezenas.

Confira:

04 – 08 – 17 – 19 – 24

26 – 36 – 38 – 49 – 55

56 – 66 – 69 – 70 – 75

77 – 80 – 84 – 95 – 96

Na última sexta-feira (dia 27), ninguém acertou a faixa principal da loteria, mas sete jogadores marcaram 19 pontos. Cada um deles levou R$ 32.562,8.

Outras 87 pessoas marcaram 18 acertos e receberam R$ 1.637,50.

Recupere aqui o último sorteio da Lotomania.

Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2268, sorteou nesta noite prêmio estimado em R$ 2,4 milhões.

Confira:

1º sorteio: 15 – 17 – 23 – 29 – 31 – 34

2º sorteio: 03 – 23 – 29 – 32 – 36 – 47

No sábado passado (dia 28), não houve acertadores das faixas principais da Dupla Sena em ambos os sorteios.

No primeiro, entretanto, 12 pessoas marcaram a quina e ganharam R$ 4.920,57, enquanto outras 759 acertaram a quadra e receberam R$ 88,90.

No segundo sorteio, 21 apostas adivinharam cinco números e 750 acertaram quatro. Os prêmios individuais foram de R$ 2.530,58 e R$ 89,97, respectivamente.

Veja os sorteios da Dupla Sena de sábado.

Lotofácil da Independência

O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 11 de setembro, na chamada Lotofácil da Independência. O prêmio estimado para o sortudo que acertar as 15 dezenas é de R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios, a Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será pago para quem acertar 14 números e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica. O preço da aposta do sorteio especial da Lotofácil da Independência é o mesmo que os sorteios regulares, de R$ 2,50.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.