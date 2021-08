Confira o resultado da Mega-Sena deste sábado, que pode pagar R$ 6,5 milhões

Atualizada às 20h20

A Mega-Sena, concurso 2404, pode pagar R$ 6,5 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas da noite deste sábado (dia 28).

São elas:

01 – 19 – 35 – 40 – 54 – 47

Nenhum apostador levou o prêmio da Mega-Sena no sorteio de quarta-feira (dia 25), de acordo com a Caixa Econômica Federal. Com isso, o montante acumulou para hoje.

Leia também:

Apostador de Cuiabá leva mais de R$ 6 milhões na Lotofácil de sexta-feira

Acertador da Quina deste sábado pode levar R$ 3,1 milhões; veja o resultado aqui

VÍDEO: homem humilha funcionária de bar em Pernambuco: ‘Você não tem namorado, não?’

Sessenta e cinco apostadores acertaram a quina (cinco dezenas) na ocasião e cada um deles ganhou R$ 24.631,80.

Já na faixa dos quatro acertos (a quadra), 2.793 apostas ganharam R$ 818,91 cada.

Clique e veja os números sorteados na Mega-Sena na quarta-feira.

Quina

A Quina, concurso 5644, pode pagar R$ 3,1 milhões a quem adivinhar as cinco dezenas deste sábado.

Confira:

29 – 42 – 58 – 66 – 78

Na noite passada, não houve ganhadores da faixa principal.

A quadra, contudo, pagou R$ 3.353,01 a 138 pessoas.

Quem marcou o terno (três acertos) recebeu R$ 97,26. Foi o caso de 7.154 apostadores.

Perdeu a Quina de sexta-feira? Recupere o sorteio aqui.

Dupla Sena

Ainda neste sábado rolou o sorteio do concurso 2267 da Dupla Sena, com prêmio estimado no valor de R$ 2,1 milhões.

Veja os resultados:

1º sorteio: 03 – 09 – 06 – 21 – 39 – 48

2º sorteio: 01 – 09 – 14 – 18 – 19 – 21

Na quinta-feira passada (dia 26), nenhum acertador acertou as faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro, porém, seis pessoas marcaram a quina e ganharam R$ 8.608,42. Outras 542 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 108,90 cada.

Já no segundo sorteio, seis apostadores adivinharam cinco números, levando R$ 7.747,58, enquanto 466 pessoas marcaram quatro números e ficaram R$ 126,67 mais ricos.

Confira como foi o último sorteio da Dupla Sena.

Entenda como funcionam os sorteios

Foto: Reprodução

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h. Na próxima semana, contudo, a mais nova loteria também passará para o horário da noite.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.