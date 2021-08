Apostador de Cuiabá leva mais de R$ 6 milhões na Lotofácil de sexta-feira

Um apostador de Cuiabá, no Mato Grosso, levou sozinho R$ 6.128.952,31 por ter acertado as 15 dezenas do concurso 2319 da Lotofácil da última sexta-feira (dia 27).

O jogo foi bastante concorrido. Ao todo, 373 apostas ganharam R$ 1.594,67 pelo acerto de 14 pontos.

Aqueles que marcaram 13 dezenas – 14.630 pessoas – receberam R$ 25.

Confira as dezenas sorteadas na Lotofácil de ontem.

Lotofácil da Independência

A Lotofácil volta a ser sorteada agora apenas no dia 11 de setembro, em seu concurso especial da Independência. O prêmio é de nada menos do que R$ 150 milhões, o maior da história para a modalidade.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do País ou via canal eletrônico. Para tentar a sorte é preciso ter mais de 18 anos.