Mega-Sena pode pagar R$ 6,5 milhões neste sábado

A Mega-Sena, concurso 2404, pode pagar a bolada de R$ 6,5 milhões ao felizardo que acertar as seis dezenas da noite deste sábado (dia 28).

O sorteio acontece às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em qualquer casas lotéricas do País, por meio de aplicativo de celular e internet banking até as 19h. O valor da aposta simples é de R$ 4,50.

Se colocado na poupança, o prêmio de hoje renderá ao ganhador R$ 19,5 mil ao mês. Já pensou?

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente em seu site e nas redes sociais.

Concurso passado

Nenhum apostador levou o prêmio da Mega-Sena no sorteio de quarta-feira (dia 25), de acordo com a Caixa Econômica Federal. Com isso, o montante acumulou.

Sessenta e cinco apostadores acertaram a quina (cinco dezenas) na ocasião e cada um deles ganhou R$ 24.631,80.

Já na faixa dos quatro acertos (a quadra), 2.793 apostas ganharam R$ 818,91 cada.

Clique e veja os números sorteados na Mega-Sena na quarta-feira.