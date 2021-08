Quina pode pagar prêmio de R$ 4,4 milhões; veja os números sorteados nesta segunda-feira

A Quina pode pagar prêmio de R$ 4,4 milhões para quem acertar a faixa principal do concurso 5645, que foi sorteado na noite desta segunda-feira (30) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja os números desta noite:

28 – 33 – 40 – 74 – 79

No último concurso, realizado no sábado (28), ninguém abocanhou o prêmio principal da Quina, mas 68 apostadores acertaram a quadra do sorteio e cada um deles levou para casa R$ 8.089,63. Outros 4.453 apostas acertaram 3 pontos e cada uma delas levou para casa R$ 185,76.

Para concorrer a Quina, o apostador tem que fazer sua aposta nas casas lotéricas credenciadas até as 19h do dia do sorteio. O jogo simples custa R$ 2.



Super Sete

Como ninguém levou a Super Sete no sorteio da última sexta-feira, nesta segunda a loteria promete pagar R$ 500 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas.



A partir de hoje, o sorteio da Super Sete será realizado às 20h, assim como as demais loterias, então as apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 2,50.

Embora ninguém tenha levado a Super Sete na sexta, dois apostadores acertaram seis das sete dezenas sorteadas e cada um levou para casa um prêmio de R$ 11.076,80. Quarenta e seis apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 687,99.

Lotofácil da Independência

O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 11 de setembro, na Lotofácil da Independência, cujo prêmio estimado para o sortudo que acertar as 15 dezenas é de R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios, a Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será pago para quem acertar 14 números e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica. O preço da aposta do sorteio especial da Lotofácil da Independência é o mesmo que os sorteios regulares, de R$ 2,50.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.