QuintoAndar tem mais de 260 vagas de emprego aberta; confira

O QuintoAndar está com mais de 260 vagas de emprego abertas para diversas áreas.

O destaque é o setor de tecnologia, com mais de 50 posições disponíveis. As oportunidades seguem o conceito remote first. Isso significa que todo o time trabalhará em home office, mesmo quando a pandemia acabar.

A maioria das vagas não exige graduação, mas ter vivências nas áreas de interesse é um diferencial.

Profissionais de todo o Brasil podem se candidatar.

Para consultar as oportunidades e submeter seu currículo, clique aqui.

E por falar em currículo….

Um bom currículo é fundamental para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos e conseguir uma entrevista.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.