Super Sete paga R$ 400 mil nesta sexta-feira; veja números sorteados

A Super Sete promete pagar nesta sexta-feira um prêmio de R$ 400 mil para quem acertar as sete dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta sexta-feira foram:

4, 5, 5, 8, 2, 4, 8

Esta sexta-feira será a última vez que a Super Sete é sorteada às 15h. A partir de segunda-feira, a loteria passa a ser sorteada três vezes por semana, sempre a partir das 20h.

Sorteio de quarta-feira

Um único apostador acertou seis dos sete números sorteados no sorteio da última quarta-feira e levou para casa R$ 21.010,48.

Outras Quarenta e cinco apostas acertaram a quina e levaram para casa R$ 666,99.

Nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal sorteia ainda a Lotofácil e a Quina, a partir das 20h, em São Paulo.

As duas loterias estão com seus prêmios acumulados e devem pagar ao apostador que acertar todas as dezenas sorteadas os valores de R$ 6,5 milhões, para a Lotofácil, e R$ 2,2 milhões para Quina.

É possível apostar nas duas loterias até 19h em qualquer casa lotérica do país. A aposta da Lotofácil custa R$ 2,50 e da Quina, R$ 2.