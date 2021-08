Instituto Nacional de Ciências da Saúde reabre inscrições de concurso com 467 vagas para SP e PR

O INCS (Instituto Nacional de Ciências da Saúde) reabriu as inscrições do concurso público com 467 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Do total, 183 são para atuação na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e 284 para Curitiba, Pinhais e Piraquara, no Paraná. Os interessados podem se inscrever pela internet até o dia 8 de setembro.

O concurso público estava paralisado em função da pandemia de covid-19. Os candidatos puderem se inscrever até setembro do ano passado, mas o certame não avançou desde então. Só agora o INCS reabriu as inscrições e vai seguir com o cronograma. As taxas variam de R$ 44 a R$ 71.



Além das 467 vagas, também será formado um cadastro reserva. Segundo o edital, os salários variam de e R$ 1.382,74 a R$ 5.200, de acordo com o cargo.

Para atuar em São José dos Campos os cargos são de assistente de faturamento (cadastro reserva), controlador de acesso (9 vagas + cadastro reserva), auxiliar administrativo (4 vagas + cadastro reserva), recepcionista (17 vagas + cadastro reserva), técnico em radiologia (4 vagas + cadastro reserva), técnico em segurança do trabalho (1 vaga + cadastro reserva), técnico de enfermagem (128 vagas + cadastro reserva), assistente social (cadastro reserva), enfermeiro assistencial (20 vagas + cadastro reserva) e médico clínico (cadastro reserva).

Já as vagas para Curitiba, Pinhais e Piraquara são de motorista de ambulância (2 vagas + cadastro reserva), recepcionista (4 vagas + cadastro reserva), técnico em enfermagem (231 vagas+ cadastro reserva), instrumentador cirúrgico (2 vagas + cadastro reserva) e enfermeiro (45 vagas+ cadastro reserva).

As provas objetivas estão previstas para o dia 3 de outubro e terão questões sobre língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, além de políticas de saúde, exceto para cargos de nível médio e técnico.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do INCS.

Cronograma: