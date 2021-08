Confira as dezenas sorteadas para a Super Sete desta quarta-feira

A Super Sete continua com seu prêmio acumulado e promete pagar nesta quarta-feira ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa o valor de R$ 2,9 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete desta quarta-feira (18):

9, 2, 7, 1, 0, 5, 1

O último sorteio da Super Sete foi realizado na segunda-feira, quando o prêmio acumulou mais uma vez.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, dois apostadores acertaram a sena (seis números) e cada um deles levou para casa R$ 19.524,19.

Noventa e uma apostas também acertaram cinco números e cada uma delas levou para casa R$ 613,00.

Hoje tem ainda Mega-Sena, Lotofácil e Quina

A Caixa Econômica Federal sorteia ainda nesta quarta-feira, a partir das 20h, as loterias Mega-Sena, Lotofácil e Quina. As apostas em todas essas loterias podem ser feita até 19h em qualquer casa lotérica.

A Mega-Sena está com seu prêmio acumulado e deve pagar nesta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 34 milhões.

A Lotofácil, após premiar seus apostadores no sorteio desta terça, retoma nesta quarta-feira o sorteio de seu prêmio básico, estimado em R$ 1,5 milhão.

Já a Quina acumulada vai sortear nesta quarta-feira seu prêmio acumulado em R$ 2,3 milhões, de acordo com estimativa da Caixa Econômica Federal.

Como apostar

As apostas para todas as loterias da noite podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País, pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo site. Para tentar a sorte é preciso ter mais de 18 anos.

As regras de cada uma das loterias, bem como os valores das apostas, podem ser conferidos aqui.

O Metro World News acompanha os resultados e os divulga em tempo real no site e nas redes sociais.