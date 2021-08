Hoje é dia de Mega-Sena de R$ 34 milhões

Nesta quarta-feira, a Mega-Sena retoma o sorteio de seu prêmio milionário acumulado no último sábado. O apostador com sorte suficiente para acertar as seis dezenas vai engordar sua conta bancária em R$ 34 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer a esse prêmio milionário, o apostador deve correr para as casas lotéricas e fazer sua aposta até 19h. A aposta simples da Mega custa R$ 4,50.

Se preferir, é possível também jogar nas loterias sem sair de casa através do aplicativo da Caixa ou do canal eletrônico Loterias Caixa. Neste último, basta ser maior de 18 anos e preencher o cadastro para ter acesso às apostas.

A partir das 20h, a Caixa inicia o sorteio da Mega-Sena no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e site.

Sorteio do último sábado da Mega-sena

No sábado passado, nenhum apostador acertar as seis dezenas mágicas e o prêmio acumulou. Cinquenta e duas apostas acertaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 49.503,96.

Outras 3.623 apostas acertaram a quadra e todos os apostadores ganharam R$ 1.015,02,

Clique para ver os números sorteados no último sábado.

Super Sete sorteia R$ 2,9 milhões nesta quarta

Metro World News

A loteria Super Sete continua sem ganhadores e seu prêmio acumulado para esta quarta-feira está estimado em R$ 2,9 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada à tarde, a partir das 15h, então os apostadores que quiserem tentar a sorte e morder esse prêmio devem fazer suas apostas nas casas lotéricas até momentos antes do sorteio. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

O último sorteio da Super Sete foi realizado na segunda-feira, quando o prêmio acumulou mais uma vez.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, dois apostadores acertaram a sena (seis números) e cada um deles levou para casa R$ 19.524,19.

Noventa e uma apostas também acertaram cinco números e cada uma delas levou para casa R$ 613,00.

Clique aqui para ver os números sorteados no sorteio de segunda-feira.