Startup oferece 300 vagas de emprego em home office; saiba como concorrer

A satrtup Roit Bank, de Curitiba, no Paraná, está com 300 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para home office, por isso pessoas de qualquer região do Brasil podem se candidatar.

As vagas são para as áreas de engenharia de software, contabilidade, comercial, customer success e recursos humanos.

Veja a lista completa:

Analista contábil

Analista fiscal

Analista de recursos humanos

Arquiteto de front end

Consultor tributário

Engenheiro de dados

Engenheiro de integrações SAP

Engenheiro de machine learning

Engenheiro de machine learning – foco em sistemas embarcados

Engenheiro de qualidade de software

Engenheiro de RPA

Engenheiro de software full stack

Estágio nas áreas de tecnologia e Recursos Humanos

Gerente de contas

Sales development representative – SDR

Sales executive – closer

Squad lead

Os benefício oferecidos são vale alimentação ou refeição, convênio médico e odontológico, apoio psicológico, clube de benefícios, curso de inglês, horário flexível, entre outros.

Há vagas para pessoas com Ensino Técnico concluído ou que estejam cursando ou ainda que tenham terminado o Ensino Superior.

Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar o currículo pelo site. A seleção ficará aberta até o preenchimento total das vagas.

A Roit Bank atua em gestão contábil, financeira e de recursos humanos para médias e grandes empresas.

Atenção ao currículo

Um bom currículo é fundamental para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos e conseguir uma entrevista.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.