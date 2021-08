Seis apostadores dividiram prêmio da Lotofácil; um deles é do interior de SP

Seis apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta terça-feira, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal, e cada um levou para casa R$ 643.363,51

Um dos sortudos apostadores é da cidade de Rosana, no interior de São Paulo. As outras apostas foram feitas em Irecê, na Bahia, Belo Horizonte, Padre Paraíso (MG), Rolândia (PR) e uma pelo canal eletrônico da Caixa.

Além dos seis sortudos ganhadores, setecentas e onze apostas acertaram quatorze números e todas ganharam prêmios individuais de R$ 591,81.

Na faixa dos treze acertos, 21.825 apostas levaram R$ 25 cada.

Clique para ver os números sorteados nesta terça-feira para a Lotofácil.

Para o sorteio desta quarta-feira, a loteria retoma seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As casas lotéricas recebem as apostas até 19h. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio da Lotofácil é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado em suas redes sociais e no site imediatamente.

Quina acumulada paga R$ 2,3 milhões

A Quina voltou a acumular no sorteio da terça-feira e promete para esta quarta pagar um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões para quem acertar as cinco dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio da Quina, o apostador deve fazer sua aposta até 19h em qualquer casa lotérica do país. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

O sorteio é feito sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No sorteio de ontem, ninguém levou o prêmio principal, mas 205 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 2.041,46.

Outras 3.291 apostas acertaram o terno e todos ganharam R$ 191,22 como premiação.

Clique para ver os números sorteados para a Quina desta terça-feira.

Super Sete sorteia R$ 2,9 milhões nesta quarta

A loteria Super Sete continua sem ganhadores e seu prêmio acumulado para esta quarta-feira está estimado em R$ 2,9 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada à tarde, a partir das 15h, então os apostadores que quiserem tentar a sorte e morder esse prêmio devem fazer suas apostas nas casas lotéricas até momentos antes do sorteio. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

O último sorteio da Super Sete foi realizado na segunda-feira, quando o prêmio acumulou mais uma vez.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, dois apostadores acertaram a sena (seis números) e cada um deles levou para casa R$ 19.524,19.

Noventa e uma apostas também acertaram cinco números e cada uma delas levou para casa R$ 613,00.

Clique aqui para ver os números sorteados no sorteio de segunda-feira.