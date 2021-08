Mais de 200 mil pessoas na Capital estão com a segunda dose da vacina contra covid-19 atrasada

A Prefeitura de São Paulo informou nesta quarta-feira (dia 18) que 211.228 pessoas não retornaram aos postos de vacinação no prazo recomendado para receber a segunda dose (D2).Os dados são da SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

Agentes de saúde do município seguem com a busca ativa para encontrar esses cidadãos e orientá-los sobre a importância de completar o esquema vacinal.

Para fazer a busca, a SMS extrai do sistema VaciVida a relação de munícipes que ainda não se imunizaram por completo e, a partir do cruzamento de informações entre o endereço da pessoa e a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima dela, os profissionais da unidade entram em contato.

O intervalo entre uma aplicação e outra é de 21 a 28 dias para a Coronavac e de 12 semanas ou 84 dias para as vacinas da AstraZeneca e Pfizer. Somente o imunizante da Janssen tem dose única.

Antecipação da 2ª dose

A Capital atingiu a marca de 100% de cobertura vacinal em primeira dose (D1) da população acima de 18 anos. Assim, agora é possível completar o esquema vacinal adiantando a D2 com as doses remanescentes, a chamada xepa.

Os munícipes podem se inscrever em uma das 468 UBSs da cidade, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. É preciso ter tomado a primeira dose de AstraZeneca ou Pfizer há mais de 60 dias. No caso da Coronavac, o intervalo mínimo é de 15 dias.

Para aplicação de doses remanescentes, cada unidade organiza uma lista de espera com os munícipes de sua área de abrangência que tenham feito a inscrição e atendam aos critérios de intervalo entre as doses.

Pode se inscrever quem mora, estuda ou trabalha na região da UBS, com comprovação de residência no município. A convocação é feita por meio do telefone informado no ato da inscrição e ocorre próximo ao final do horário de vacinação. A orientação da SMS é que nenhuma dose viável de vacina seja desperdiçada.