Governo de SP altera datas de vacinação de adolescentes com comorbidades; veja cronograma

O Governo de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (18) novas datas para vacinação dos adolescentes contra covid-19 no estado. Nesta manhã, começou a ser imunizado o público de 16 a 17 anos com comorbidades, deficiências, grávidas e puérperas, cuja vacinação segue até 25 de agosto.

Já os adolescentes de 12 a 15 anos, também com comorbidades, deficiências, grávidas e puérperas, serão vacinados entre 26 e 29 de agosto. Antes da mudança no calendário, todos começariam a receber as doses hoje.

Veja abaixo o calendário de vacinação dos adolescentes no estado:

Dias 18 a 25 de agosto: jovens de 16 a 17 anos com comorbidades ou deficiências, além de gestantes e puérperas;

26 a 29 de agosto: 12 a 15 anos com comorbidades ou deficiências, além de gestantes e puérperas;

30 de agosto a 5 de setembro: jovens com idade entre 15 e 17 anos;

6 a 12 de setembro: jovens com idade entre 12 e 14 anos.



Pré-cadastro

Para tornar o atendimento mais rápido, as Secretarias Municipais de Saúde solicitam a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Imunizantes da Pfizer

Os adolescentes são vacinados no estado com a vacina da Pfizer, a única a ter autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essafaixa etária. A CoronaVac ainda passa por análise.

Nesta quarta, durante coletiva de imprensa, o governador João Doria informou que pretende reduzir a aplicação de vacinas da Pfizer contra a covid-19, assim que receber mais doses do Ministério da Saúde. O objetivo é seguir a bula do imunizante e diminuir o prazo de 90 para 21 dias.

Na terça-feira (17), o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou um pedido do governo paulista e determinou que o Ministério da Saúde repasse as vacinas da Pfizer necessárias para completar a imunização daqueles que já tomaram a primeira dose.

“Hoje iniciamos a vacinação dos adolescentes com comorbidade e esperamos do Ministério da Saúde mais doses para continuar. Aguardamos as doses da vacina da Pfizer, para que, no prazo estipulado em bula, de 21 dias, a gente possa adiantar essa imunização”, destacou a coordenadora do programa estadual de imunização, Regiane de Paula.