Família sofre sequestro-relâmpago e é mantida como refém na Vila Brasilândia

Um casal com uma criança mantidos como reféns por criminosos foram libertados na madrugada desta quarta-feira, na Vila Brasilândia, em São Paulo.

A polícia militar foi acionada para investigar o caso de sequestro-relâmpago quando encontrou um carro parado na rua com uma mulher e um homem suspeito. Durante a abordagem, a jovem, de 21 anos, disse que ela e seu marido tinham sido vítimas de seqüestro relâmpago e que seu marido era mantido preso em um barraco no bairro com mais três bandidos. O homem que estava com ela, disse aos policiais, fazia parte da quadrilha.

Leia também:

VÍDEO: homem tenta matar professor em bar na Bahia, mas arma falha três vezes

No local indicado pela jovem, os policiais encontraram o marido saindo do barraco com as mãos amarradas, enquanto um dos assaltantes fugia pelo telhado.

De acordo com o marido, eles foram fechados por um Jetta sem placa na Estrada do Sabão quando voltavam do hospital, onde tinham ido levar o filho. Dois assaltantes assumiram o volante do carro e disseram que estavam interessados em PIX, cartão de crédito e cartões para saque nos caixas 24h.

Eles foram levados para o barraco na Brasilândia, e enquanto o marido era levado para dentro para pegar cartões e senhas, a mulher e o filho era mantida no carro com o outro bandido, que foi flagrado pela polícia.

No barraco, a polícia encontrou coletes à prova de vala, máquinas de cartão e uma granada.