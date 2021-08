Governo de SP inicia montagem do ‘tatuzão’ para escavações da Linha 6-Laranja do Metrô

O governador João Doria (PSDB) acompanhou nesta terça-feira (17) a descida da roda de corte do equipamento conhecido como “tatuzão”, que será usado nas escavações do túnel no trecho sentido sul, entre as estações Santa Marina e São Joaquim, da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo.

A obra teve a construção retomada em outubro de 2020, após paralisação desde 2016, e quando completamente concluída deverá atender a mais de 630 mil passageiros por dia.

“Estávamos com uma obra parada aqui há vários anos e ao invés de ampliarmos a judicialização, fomos para a negociação. E hoje esse tema não só está solucionado, como estamos com uma obra acelerada”, destacou Doria.



A descida da peça ocorreu na VSE (Ventilação e Saída de Emergência) Tietê. A escavação chegará até a Avenida Senador Felício dos Santos, logo após a estação São Joaquim, no bairro da Liberdade. A partir do poço central, o equipamento percorrerá dez quilômetros, abrangendo dez estações, com escavações em solo.

“A descida da roda de corte é um símbolo muito importante para que o shield, conhecido como tatuzão, comece o percurso sentido sul até 31 de dezembro e o outro shield, até abril de 2022, siga sentido norte”, disse o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.

Outra etapa das obras prevê a instalação de equipamento similar para a perfuração de 5,3 quilômetros no sentido norte até a futura estação Brasilândia, com escavação em rocha.

Tatuzão

A tuneladora que percorrerá o trecho sul pesa 2 mil toneladas e tem 109 metros de extensão, com diâmetro de escavação de 10,61 metros. Ela pode perfurar aproximadamente 12 metros por dia.

A máquina possui refeitório, cabine de enfermagem e esteira rolante para a retirada do material escavado, além de cabine de comando e equipamentos auxiliares. São necessárias 45 pessoas para operar a tuneladora.

Atualmente, as obras da Linha 6-Laranja do Metrô contam com 19 frentes de trabalho simultâneas. A obra deve gerar 9 mil empregos em todo o período de construção, sendo que já foram contratados mais de 3 mil profissionais diretos e indiretos.

Linha 6-Laranja

Com 15 quilômetros de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja vai ligar a Brasilândia, na zona norte, à estação São Joaquim, na região central, reduzindo a apenas 23 minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia. A linha deverá transportar mais de 633 mil passageiros por dia.

O traçado completo é composto pelas seguintes estações: Brasilândia, Vila Cardoso, Itaberaba-Hospital Vila Penteado, João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Pompeia, Perdizes, Cardoso de Almeida, Pacaembu, Higienópolis-Mackenzie, 14 Bis, Bela Vista e São Joaquim. O trecho ainda facilitará a integração com a linha 1-Azul, do Metrô, 4-Amarela da concessionária ViaQuatro e 7-Rubi e 8-Diamante, ambas da CPTM.

O empreendimento é uma PPP do governo paulista com a concessionária Linha Universidade, da qual o grupo Acciona é sócia. Depois de concluída, a Linha 6-Laranja será operada pela concessionária por 19 anos.