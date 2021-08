Açougueiro é condenado a 80 anos de prisão por matar a filha e a enteada, em São Paulo

Um açougueiro de 36 anos foi condenado a 80 anos de prisão por matar a filha e a enteada para se vingar da companheira, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o Ministério Público (MP-SP), as vítimas, Priscila Beatriz Tavares Almeida e Edmilly Geovana Tavares, tinham 3 e 8 anos, respectivamente, quando foram asfixiadas.

O crime ocorreu no dia 15 de maio de 2019. Segundo a denúncia feita pelos promotores Rodrigo Merli Antunes e Vania Caceres Stefanoni, o réu, identificado como Clayton Almeida de Jesus, praticou o crime para se vingar da então companheira, que era mãe das meninas.

No dia anterior aos homicídios, a mulher teria confessado ao marido que tinha mantido um relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho. Ele teria fingido perdoar a mulher, no entanto, no dia seguinte, esperou o momento em que ela saiu de casa para trabalhar e atacou as crianças, matando as duas asfixiadas.

Clayton fugiu após o crime, mas foi procurado pela polícia e acabou preso horas depois no litoral sul de São Paulo. Ele estava detido desde então e o júri que estipulou a pena de 80 anos, em regime inicial fechado, foi realizado na última quarta-feira (4).

Segundo a sentença, dada pela juíza Renata Vergara Emmerich de Souza, o açougueiro foi condenado por duplo homicídio e teve pena majorada em virtude de três qualificadoras: motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.



Além disso, foram somadas duas agravantes, sendo crime contra descendente e pela prevalência de relações domésticas, e mais a causa de aumento por ter vitimado menores de 14 anos.