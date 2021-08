VÍDEO: Ciclista é atropelado duas vezes em menos de dois minutos no Mato Grosso

Um homem de 44 anos, que estava em uma bicicleta, foi atropelado duas vezes em menos de dois minutos em um cruzamento no município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostraram o momento em que a vítima tentava atravessar a avenida, mas acabou atropelada por uma caminhonete Toyota Hilux e, sem seguida, por um VW Gol (assista abaixo).

Ciclista é atropelado duas vezes em menos de dois minutos no Mato Grosso https://t.co/BHEaFvW9Ef pic.twitter.com/o8f75Q7rPe — Diário do Nordeste (@diarioonline) August 10, 2021

O caso aconteceu no início da noite de segunda-feira (9) na Avenida Marechal Rondon, no bairro Bela Vista. De acordo com a Polícia Civil, o ciclista, identificado como José Luiz Machado, tentava atravessar a via, quando o motorista da caminhonete, que tentava cruzar a Rua Luiz Carlos Soares, acabou atingindo a vítima.



O homem ficou caído na via pública e pessoas que estavam na área foram ao local para tentar ajudá-lo. Enquanto ele era socorrido, outro veículo, um VW Gol, também passou pela avenida o atingiu novamente, arrastando a vítima por alguns metros.

Nas imagens é possível ver que os populares tentaram alertar o condutor do Gol para que ele diminuísse a velocidade, mas não foram atendidas e o veículo acabou atropelando a vítima novamente. O carro parou por cima de José Luiz.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, consciente, e levado para o Hospital Santa Casa Vale do Guaporé. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil destacou que o caso é investigado e que ambos os motoristas serão intimados a prestar depoimento.