Prêmio milionário da Mega-Sena acumula para sorteio de sábado

A Mega-Sena é uma das loterias mais difíceis de acertar do Brasil e ela compensa essa dificuldade com prêmios multimilionários. Mas nessa quarta-feira nem o prêmio nem a vontade foram suficientes para os apostadores que arriscaram a sorte no concurso 2396, e ninguém faturou o prêmio novamente.

Mas isso não é motivo de desânimo, porque agora o prêmio da Mega-Sena voltou a subir e para o sorteio deste sábado vai pagar a quem tiver a sorte de acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio de R$ 55 milhões.

Quarenta e nove apostadores chegaram a beliscar a sorte grande, acertando 5 das 6 dezenas sorteadas. Eles ganharam R$ 81.665,84 cada um.

A Mega pagou ainda R$ 963,36 para 5.934 apostadores que acertaram somente quatro dezenas.

Clique aqui e veja as dezenas que foram sorteadas nesta quarta-feira.

Para concorrer aos R$ 55 milhões no sorteio de sábado, o apostador deve fazer suas apostas até 19h do dia do sorteio. A aposta simples, com 6 números na cartela, custa R$ 4,50.

Quem ainda não se sentir seguro para romper o isolamento social e ir às lotéricas para apostar pode usar o app Loterias Caixa e fazer suas apostas pela Internet. Basta ser maior de 18 anos, preencher o cadastro no aplicativo e fazer o pagamento online.

Os sorteios sempre são realizados às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Super Sete voltou a acumular e vai pagar R$ 2,2 milhões na sexta-feira

Mais uma vez nenhum apostador levou para casa o prêmio da Super Sete no sorteio desta quarta-feira.

Com prêmio acumulado, a loteria fará novo sorteio nesta sexta e deve pagar para quem acertar todas as sete dezenas sorteadas um prêmio de R$ 2,2 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

Quatro apostadores acertaram seis dezenas e ganharam R$ 8.823,53 cada um e outros 57 acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 894,59.

Clique para ver os números sorteados para a Super Sete nesta quarta-feira