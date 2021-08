Covid-19: São Paulo vacina público com 28 anos nesta segunda e terça-feira

As Unidades de Saúde (UBS), postos e megapostos de São Paulo vacinam nesta segunda e terça-feira a população na faixa etária de 28 anos contra covid-19, um público estimado em 145 mil pessoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Na quarta-feira, começa a imunização dos moradores da cidade com 27 anos e na quinta, a faixa de 26 anos, de acordo com cronograma da Prefeitura.

Estarão sendo vacinados, também, nesta semana o público de faixas anteriores que perderam a segunda o dia de vacinação e as pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina contra covid-19.

Comprovante de residência

Todos os postos exigem do candidato à vacina a apresentação de comprovante de residência da cidade de São Paulo, documento de identidade, de preferência o CPF, e o cartão do SUS. Se o comprovante estiver no nome de algum parente, será necessário apresentar documento que comprove o parentesco.

De Olho na Fila

Para evitar aglomerações e filas na frente dos postos de saúde da Capital, a prefeitura lançou o site De Olho na Fila, onde o morador pode ver em tempo real a situação dos postos de vacinação e, com isso, escolher o melhor momento para se vacinar.

Vacina Já

Outro procedimento que visa melhorar e agilizar o atendimento na hora da vacinação é o pré-cadastro no site do Vacina Já. Basta preencher com seu nome, endereço, CPF e número do telefone.

Veja todos os endereços dos postos de na página Vacina Sampa.