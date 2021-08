Vôlei: Brasil vence Quênia e pega o Comitê Russo nas quartas em Tóquio

Invicta na Olimpíada, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu nesta segunda-feira (2) o Quênia por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/16 e 25/8. A partida foi realizada na Arena de Ariake, na capital Tóquio. Com o triunfo, as brasileiras encerraram a fase de grupos na primeira posição do Grupo A e, consequentemente, avançaram às quartas de final.

Na próxima fase, as brasileiras vão enfrentar o Comitê Olímpico Russo na quarta-feira (4), em horário a ser definido.

🇧🇷 3 x 0 🇰🇪

25/10, 25/16 e 25/8



Bela vitória para encerrar a fase de grupos.



Agora vamos pra fase final buscar essa medalha



📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/RBYGVmO83c — Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2021

A vitória das brasileiras contra as quenianas aconteceu sem sustos. Logo no início do jogo, o Brasil já abriu cinco pontos de vantagem (7 a 2). Na sequência, a distância ficou ainda maior, com o placar de 13 a 4. A superioridade das brasileiras foi até o final do set, que encerrou com 25 a 10 no marcador.

No segundo set, o Brasil manteve o ritmo, entretanto a seleção do Quênia chegou a ficar na frente do placar (2 a 1). Mas foi por pouco tempo, já que as comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães viraram a partida e abriram vantagem de sete pontos (16 a 9). A segunda parcial encerrou com vitória de 25 a 16.

#Tokyo2020: Brasil vence Quênia por 3 sets a 0 (25/10, 25/16 e 25/8) e termina fase de classificação invicto! A central Carol foi a maior pontuadora do confronto, com 11 acertos! Parabéns! 😀🏐💚📸: @volleyballworld pic.twitter.com/HNlwhdhyAZ — CBV (@volei) August 2, 2021

O terceiro e último set foi decidido com vantagem ainda maior em relação aos dois primeiros. O Brasil rapidamente conseguiu diferença elástica no marcador (11 a 3). Daí em diante, as brasileiras continuaram aumentando a vantagem, encerrando o jogo em 25 a 8.