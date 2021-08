Laboratória abre inscrições para curso de programação para mulheres

Cada vez mais necessários, os trabalhos no setor de tecnologia estão em expansão. Segundo estudo da Gama Academy, mais de 20 mil vagas serão abertas no país nos próximos meses, sendo quase metade em São Paulo e mil em Minas Gerais.

Entre profissionais que atuam no ramo, porém, apenas 20% são mulheres, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para ajudar no ingresso delas no mercado de trabalho, a Laboratória oferece cursos de capacitação para se tornarem desenvolvedoras front-end – responsável por desenvolver sites e aplicativos focados na experiência do usuário. Esta é a sétima edição do “bootcamp”, que segundo a empresa já formou mais de 2 mil pessoas.

As inscrições vão até o dia 12 de outubro e podem ser feitas pelo site selecao.laboratoria.la. Para participar, é preciso identificar-se como mulher, ter cursado o ensino médio em escola pública ou privada com bolsa integral, não estar matriculada no ensino superior e ter 18 anos até o final do curso.

O processo seletivo ainda terá etapas de entrevistas e pré-admissão, entre outubro e dezembro. Interessadas podem participar de um dia experimental, em 12 de setembro, com programação virtual. As aulas começam no dia 10 de janeiro de 2022, em ensino remoto. Durante o curso, não há mensalidade, que só é cobrada caso a mulher consiga um emprego na área.