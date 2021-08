Lotofácil sorteio prêmio de R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira

A Lotofácil inicia a semana com o sorteio de um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h desta segunda-feira.

As casas lotéricas recebem apostas até 19h desta segunda. A aposta simples custa R$ 2,50. O sorteio é sempre realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No sorteio do último sábado, apenas um apostador levou o prêmio da Lotofácil. A aposta vencedora foi feita na cidade de Nova Santa Rosa, no Paraná, e o felizardo levou para casa R$ 1.211.207,69.

Outras duzentos e sessenta e uma apostas também ganharam um dinheirinho no sorteio da Lotofácil. Elas acertaram quatorze números e cada uma ganhou R$ 1.390,05.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.927 apostas que acertaram apenas 13 números.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Lotofácil no sábado

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Quina começa sorteio da semana acumulada

Nenhum apostador levou o prêmio da Quina sorteado no último sábado e para esta segunda-feira a loteria promete pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 2,4 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Assim como a Lotofácil, o sorteio da Quina será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica credenciada do país. A aposta simples custa R$ 2.

SORTEIO DE SÁBADO

Vinte e oito apostadores acertaram a quadra no sorteio do sábado e cada um ganhou um prêmio de R$ 15.923,06.

Foram premiados ainda 2.991 apostas que acertaram apenas 3 números, com R$ 224,15 cada.

Clique e veja os números sorteados neste sábado para a Quina.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com cinco números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as cinco dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar quatro, três e duas dezenas.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2. Nesta loteria, também há as opções da Surpresinha e da Teimosinha.

Super Sete vai pagar R$ 2 milhões nesta segunda-feira

Metro World News

O prêmio da Super Sete continua acumulado e promete pagar R$ 2 milhões no sorteio desta segunda-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada a partir das 15h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Para concorrer ao prêmio da Super Sete, o apostador deve fazer sua aposta até momentos antes do sorteio nas casas lotéricas credenciadas.

O último sorteio da Super Sete ocorreu na sexta-feira passada, e apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, três apostas acertaram seis dezenas e cada uma ganhou R$ 11.937,61.

Os números sorteados para a Super Sete foram 0, 8, 2, 9, 9, 6, 0.