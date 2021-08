Casas de show são autuadas por aglomeração em São Paulo

A força-tarefa do governo do estado que fiscaliza o cumprimento dos protocolos sanitários contra a covid-19 interrompeu na noite de sábado um show do cantor Belo no Espaço das Américas, na Barra Funda (zona oeste).

Segundo a equipe, o espaço reunia 1,5 mil pessoas aglomeradas, descumprindo as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus. A casa de shows disse que seguiu todos os protocolos e que a apresentação não foi interrompida.

O cantor Belo chegou a ser preso em fevereiro deste ano após fazer show clandestino em uma comunidade no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo a força-tarefa, outros dois estabelecimentos foram autuados por promover aglomeração: o Sutton Club, no Itaim Bibi (zona sul), com 257 pessoas; e o Vila Country, na Água Branca (zona oeste), com 250 pessoas.

Com mais uma flexibilização ontem, a quarentena paulista agora permite atividades até meia-noite, com 80% da capacidade. As festas, porém, seguem proibidas.