Polícia Federal prende em Santa Catarina falsificador de cédulas que estava foragido há 5 anos

A Polícia Federal prendeu um homem de 54 anos, em Araranguá, em Santa Catarina, considerado um dos principais falsificadores de cédulas do país. Ele estava foragido há cinco anos. A identidade dele não foi revelada, apenas que ele é natural de Cachoeira do Sul (RS).

O mandado de prisão foi cumprido na sexta-feira (30), quando o homem se deslocava em um carro blindado para o Rio Grande do Sul. No veículo, os agentes apreenderam R$ 23 mil.



Segundo a Polícia Federal, em 2014, o homem foi preso em uma operação contra falsificação de cédulas e, posteriormente, condenado pela Justiça Federal. Ele era procurado desde 2016, quando, após ser colocado em liberdade pela justiça com a utilização de tornozeleira eletrônica, conseguiu escapar do monitoramento.

Conforme levantamentos da PF, as cédulas falsas fabricadas por ele tiveram queda significativa na circulação após sua prisão em 2014, mas, em 2016, a partir do momento em que esteve foragido, as notas com a numeração de série utilizadas em suas falsificações voltaram a circular em todo o Brasil.

Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Viamão, onde foi encontrado produto possivelmente utilizado na fabricação de notas.

Agora, o homem foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal e será levado ao sistema prisional para cumprimento da pena.